سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

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سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

اليوم الخميس 2-3-2023 مرتفعاً أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرش للشراء والبيع في ختام التعاملات المسائية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووجاء متوسط العملة السعودية بقيمة 8.16 جنيه للشراء مقابل 8.19 جنيه للبيع، وفقاً لما ورد بأخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» بتقريرها التالي سعري الشراء والبيع لعملة المملكة العربية السعودية بناء على جولة بين شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك 7.90 جنيه للشراء مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق 8.09 جنيه للشراء مقابل 8.20 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 8.17 جنيه للشراء مقابل 8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 8.06 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.09 جنيه للشراء مقابل 8.19 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك مصر

سعر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في بنك مصر 8.13 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.13 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.13 جنيه للشراء مقابل 8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة 7.98 جنيه للشراء مقابل 8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.14 جنيه للشراء مقابل 8.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر ا

اليوم في بنك سايب 8.05 جنيه للشراء مقابل 8.20 جنيه للبيع.