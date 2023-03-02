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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2-3-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه

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الريال السعودي يسجل 8.11 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2-3-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه
مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الخميس, 2 مارس 23

سجل سعر

الريال السعودي
اليوم الخميس 2-3-2023، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مستوى صرف عند: 8.14 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

حقق سعر

الريال السعودي
اليوم في بنك مصر، 8.11 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وفي بنك سايب، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.03 جنيه للشراء، و 8.18 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 8.14 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.11 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وأما سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 8.12 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

وعرض بنك التعمير والإسكان، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.15 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر

الريال السعودي
في بنك بلوم مصر، 8.04 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، 7.94 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.88 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 8.15 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الخميس, 2 مارس 23