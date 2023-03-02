سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2-3-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه

سجل سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
حقق سعر
سعر الريال السعودي في بنك سايب
وفي بنك سايب، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.03 جنيه للشراء، و 8.18 جنيه للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
وسجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 8.14 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.11 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وأما سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 8.12 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي
وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان
وعرض بنك التعمير والإسكان، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.15 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر
وبلغ سعر
سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني
وسجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، 7.94 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
وحقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.88 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 8.15 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.