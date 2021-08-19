بنـــوك

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-8-2021 في البنوك المصرية

المصرف المتحد يقدم أقل مستوى للريال
‫محمود الصباغ‬‎ 11:29 ص, الخميس, 19 أغسطس 21 11:29 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-8-2021،في نهاية التعاملات الاسبوعية أمام نظيره في السوق المحلية المصرية الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكات فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الدولار الأمريكي في بداية التعاملات اليوم على نفس أسعار أمس عند مستوى 3.75 ريال.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم يواصل استقراره أمام الجنيه بنهاية التعاملات

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وصل سعر صرف الريال السعودي داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

على نفس مستويات أمس جاء الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-8-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في بنك عوده

داخل شبكة فروع بنك عودة وصل صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك عوده 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بفروع البنك التجاري الدولي وصل سعر صرف الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بشاشات التداول اللحظية بالمصرف.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع جاء سعر شراء وبيع العملة السعودية في شبكة بنك HSBC أمام الجنيه .

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات أمام الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

عند مستوى 4.04 جنيه للشراء يعرض بنك المصرف المتحد أقل مستوى لسعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم الخيس 19-8-2021 في مصر

فاطمة إمام 12:11 م, الخميس, 19 أغسطس 21

بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.. سعر الدولار الخميس عند أعلى مستوى في 9 أشهر

محمد عبد السند 11:55 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

سعر اليورو اليوم الخميس 19-8-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 11:37 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

سعر الدولار اليوم الخميس 19-8-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:08 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 19 أغسطس 2021

محمد عبد السند 10:50 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

التعاقد مع شركات التطوير العقارى طريق البنوك لتعظيم ربحيتها

فاطمة إمام 6:57 ص, الخميس, 19 أغسطس 21