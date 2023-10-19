سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-10-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الخميس 19-10-2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بآخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية في التقرير اليومي التالي، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

شهد سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

عرض سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك كريدي أجريكول

أما سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي بـ مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

طرح سعر في بنك قطر الوطني الأهلي بـ مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري حقق 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.