سعر الريال السعودي اليوم الخميس 18-8-2022 في نهاية التعاملات

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 18-8-2022 نسبيًا في نهاية التعاملات البنكية في عدد من البنوك في مصر، وبلغ متوسط سعر العملة السعودية وفقًا لآخر تحديث عن البنك المركزي المصري بشأن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي متوسط أسعار صرف العملة السعودية، وفقًا لما تظهره شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول في البنوك.

سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية بالبنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، وفقًا لما لشاشات التداول.

سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

حقق سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول في البنوك.