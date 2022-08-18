شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 18-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك داخل مصر ووصل متوسط سعره حسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية إلى 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

أمّا في بنك مصر بلغ سعر عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري مستوى: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

وفي فروع البنك العربي الإفريقي أظهرت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري؛ بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول في البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، إلى 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري: 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في البنوك.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.