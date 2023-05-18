سعر الريال السعودي اليوم الخميس 18-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

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سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

اليوم الخميس 18-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات، في أخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري على استقرار سعري الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

طرح سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

قدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

عرض سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سجل سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الكويت الوطني

في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.01 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.