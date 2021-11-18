سعر الريال السعودي اليوم الخميس 18-11-2021 في البنوك وشركات الصرافة

سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي

واصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، الخميس 18 نوفمبر 2021 الحفاظ علي مستواه داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، في نهاية التعاملات ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعلى الأسعار نفسها، جاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك ”HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

يذكر أن رؤية المملكة 2030 تتبنى في المقام الأول العمل على تلبية احتياجات الشباب السعودي في السنوات المقبلة من خلال الخطط والبرامج في كافة القطاعات.

وتهدف الخطة لتوفير السكن المناسب والبنية الأساسية اللازمة لزيادة الطلب على الخدمات مع النمو السكاني وتوقعات ارتفاع الطلب على كافة المنتجات والخدمات.

أظهر تقرير لشركة MAGNiTT، زيادة تمويل رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة بالسعودية بنسبة 55% في عام 2020.

ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 152 مليون دولار.

وأضاف، أنه بعد انتشار جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، كانت منظومة الشركات الناشئة في السعودية هي الأسرع نمواً بين أعلى ثلاثة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.