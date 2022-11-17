استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-11-2022 في نهاية التعاملات اليومية في غالبية البنوك، وشهد ثباتًا نسبيًا في مستوى سعر صرفه، وفي البنك المركزي المصري أظهرت قائمة متوسط سعر صرف العملات في موقع البنك، ارتفاع متوسط سعر صرف العملة السعودية في سعر الشراء فقط بمقدار قرش واحد، وثبات سعر البيع، ليصلا إلى 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع، وتستعرض جريدة المال أسعار العملات أمام العملة المصرية في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.29 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 6.51 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.49 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 6.33 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.51 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.47 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.44 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 6.46 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.49 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.49 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.