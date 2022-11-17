سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-11-2022 في بداية التعاملات البنكية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-11-2022 استقرارًا نسبيًّا في بداية التعاملات البنكية، حيث وصل داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 6.49 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنك، حيث كان قد شهد ارتفاعًا بمقدار قرشًا واحدًا داخل البنوك بنهاية تعاملات الأربعاء، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر عملة السعودية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في ميد بنك: 6.31 للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي: 6.49 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك سايب: 6.40 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 6.49 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك المشرق: 6.45 للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 6.48 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول-مصر

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول-مصر: 6.46 للشراء، 6.53 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 6.44 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري: 6.35 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 6.47 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 6.49 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 6.51 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 6.44 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 6.49 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي مصر: 6.51 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 6.49 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 6.51 للشراء، 6.53 للبيع.