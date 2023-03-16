سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-3-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الخميس 16-3-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بأخر أيام العمل الإسبوعية، متوسط سعر صرف وصل إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة مملكة السعودية، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك الأجنبية والمصرية والإسلامية والعربية المختلفة.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.00 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

شهد سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

قدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في ، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.