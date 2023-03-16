سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول
سعر الريال السعودى اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه، لـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري
سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه، بقيمة 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك المشرق
سعر الريال السعودى في بنك المشرق، أمام الجنيه، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك سايب
سعر الريال السعودى في بنك سايب، أمام الجنيه، بـ 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك مصر
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سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودى في بنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، بقيمة 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، بقيمة 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان
سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
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