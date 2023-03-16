سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-3-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

اليوم الخميس 16-3-2023 استقراره، أمام الجنيه، بختام تعاملات البنوك المسائية وبلغ متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية 8.21 جنيه للشراء، و8.23 للبيع، طبقاً لما ورد بالموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري الذي ينشر تقريرا يوميا بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه، وبعد مراجعة المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشاشات التداول .

سعر الريال السعودى اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه، لـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه، بقيمة 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك المشرق

سعر الريال السعودى في بنك المشرق، أمام الجنيه، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودى في بنك سايب، أمام الجنيه، بـ 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

سعر

سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي

في بنك مصر، أمام الجنيه، بقيمة 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودى في بنك المصري الخليجي، أمام الجنيه، بقيمة 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس، أمام الجنيه، بقيمة 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

سعر

اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.