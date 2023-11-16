سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الخميس 16-11-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار الشراء والبيع، في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وطبقا لآخر تحديث على الموقع الرسمي لـ «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

شهد سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

حقق سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.