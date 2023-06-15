سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية على استقرار سعري الشراء والبيع، بآخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل لمتوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك القاهرة

شهد سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

عرض سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.