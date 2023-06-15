سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

حافظ سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي
طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك القاهرة
شهد سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
عرض سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
حقق سعر
سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي الكويتي
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.