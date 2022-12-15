سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-12-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-12-2022، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مستوى صرف عند 6.55 جنيه للشراء، و6.57 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات العربية بالبنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًّا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي في بنك سايب، 6.45 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي في ميد بنك، 6.36 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، وصل سعر الريال السعودي إلى 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وسجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق، 6.50 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وقدّر سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، بـ 6.40 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، بـ 6.56 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، بـ 6.51 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكان والتعمير

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكان والتعمير، إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي في لبنك المصري الخليجي، 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر، إلى 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.