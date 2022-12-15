سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-12-2022 مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، على استقراره للشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار الصرف وصل إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية للبنوك والمواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الاهلي الكويتي

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري 6.56 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري عرض بــ 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

و سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بلغ 6.54 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري قدر بــ 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

طرح سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بــ 6.36 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

و سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري سجل 6.50 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري حقق 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبى الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي، مقابل الجنيه المصري إلى 6.56 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك أبو ظبى التجاري

قدر سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري، أمام الجنيه المصري بــ 6.40 جنيه للشراء، و6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 6.53 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.