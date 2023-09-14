سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-9-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الخميس 14-9-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار سعري الشراء والبيع، في بداية التعاملات البنكية، في آخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

طرح سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

عرض سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

و سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي المصري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

طرح سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري عرض بـ 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.