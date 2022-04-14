أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية في بداية التعاملات، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.896 جنيه للشراء، و4.922 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وأظهرت شاشات التداول وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.90 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد عند 4.73 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وحافظ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العقاري المصري، على 4.77 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

ووصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.90 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.