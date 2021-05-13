سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-5-2021 في مصر

المصرف المتحد يعرض أدنى سعر للريال السعودي في مصر عند 4.03 جنيه للشراء

استقرت أسعار صرف الريال السعودي فى مصر، اليوم الخميس 13-5-2021؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية، نظرًا إلى عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

أعلى وأدنى سعر للريال السعودي في مصر

بلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية، 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد.

بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 جنيه لدى 6 بنوك؛ هي بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وبنك QNB الأهلي، والبنك الأهلي المتحد.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

ويتداول بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى البنك المصري الخليجي، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي، سعر العملة السعودية أمام الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

بلغ سعر العملة السعودية أمام الجنيه، لدى بنك البركة، عند 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول

قام بنك أبوظبي الأول، بعرض سعر العملة السعودية أمام الجنيه، عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.