سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-4-2023 بختام التعاملات البنكية، بالبنوك العمالة بالقطاع المصرفي المصري، استقرار لسعري الشراء والبيع مقابل الجنيه، وبحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار عملة مملكة السعودية وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والعربية والإسلامية والمصرية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري إلى 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

طرح سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

عرض سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر مملكة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري إلى 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك المشرق

عرض سعر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.