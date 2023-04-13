سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-4-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر
حقق سعر
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، 8.01 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربي
جاء سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي
شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي مستوى صرف عند: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية
عرض بنك التنمية الصناعية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي
وطرح المصرف العربي الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وقدّر بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية
وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.