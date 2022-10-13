سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-10-2022 في بداية تعاملات البنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا نسبيًّا في مستهل تعاملات الخميس 13-10-2022 البنكية، حيث وصل إلى مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية على الموقع الرسمي للبنك، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة السعودية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية بالبنوك والمواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 5.18 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.10 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

جاء سعر الريال السعودي في بنك المشرق عند مستوى صرف: 5.17 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وشهد سعر الريال السعودي في بنك مصر مستوى صرف أمام الجنيه: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

واستقر سعر الريال السعودي في ميد بنك عند مستوى صرف: 5.07 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى صرف مقابل الجنيه المصري: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.08 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي عند مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك البركة

شهد سعر الريال السعودي في بنك البركة مستوى صرف أمام الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.