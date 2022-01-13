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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-1-2022 أمام الجنيه

المصرف المتحد يعرض السعر الادنى للريال
‫محمود الصباغ‬‎ 9:15 ص, الخميس, 13 يناير 22 9:15 ص, الخميس, 13 يناير 22

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شهدت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13يناير 2022 استقرارا بأغلب البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وبين احدث تقرير للمال استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وشهدت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

استقرت مستويات

شراء وبيع
الريال السعودي ببنك المصرف المتحد في تقديم السعر الأقل لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بدأ البنك الاهلي المصري التداولات الصباحية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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