سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12-10-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

شهد سعر اليوم الخميس 12-10-2023 استقرار مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية في آخر أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

طرح سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

و سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

قدر سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري طرح بـ 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.