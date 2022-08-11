سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-8-2022 مقابل الجنيه بالبنوك

وصل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 11-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية والخاصة والأجنبية، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن سعر عملة المملكة العربية السعودية، في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم ببنك مصر

بينت شاشات التداول اللحظية في بنك مصر وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.07 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر لريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وأظهرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول، 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم مصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 5.05 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي، أمام الجنيه المصري 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.