سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم على أسعار الشراء والبيع الخميس 11 نوفمبر 2021 أمام الجنيه المصري، فى عدد من البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفي المصرفي، ليسجل المتوسط عند 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وسجل سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وجاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك” HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعلى نفس المستويات وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

الريال السعودي في بنك مصر

وجاءت أسعار الريال السعودي في بنك مصر 4.18 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما استقر سعر الريال السعودي أمام الدولار في بداية التداولات الصباحية عند مستوى 0.27 دولار.

وكشفت بيانات رسمية عن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو أسرع نمو منذ 2012، إذ يستفيد أكبر مصدر للنفط في العالم من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.

وتزايد الطلب على المنتجات النفطية خلال الفترة الأخيرة، بعد عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، بعد تخفيف الإجراءات الاحتزازية لفيروس كورونا.

وعزز الطلب على المنتجات البترولية، أزمة الفحم بالصين حيث تستخدم أكبر مصدر في العالم 70% من الفحم في مصانعها.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير وكالة الطاقة الدولية أن «الانتقال بطيء جدا» في مجال الطاقة، متوقعة أن يعاني العالم من الاحتباس الحراري وكذلك من مت وصفته باضطرابات في أسواق الطاقة، ما لم توظف استثمارات بشكل أسرع في الطاقات النظيفة.