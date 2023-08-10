سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الخميس 10-8-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار سعري الشراء والبيع، في آخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بمستهل التعاملات البنكية، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي من خلال شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنية والعربية والإسلامية المختلفة أسعار عملة مملكة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري بـ مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

و سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

قدر سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

أما سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية بـ مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

شهد سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر في المصرف العربي الدولي إلى أمام الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

و سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي عرض بـ أمام الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.