استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في معظم البنوك العاملة في مصر، فيما أظهر موقع البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر صرف العملة السعودية إلى 6.47 جنيه للشراء، و6.50 للبيع بارتفاع قدره قرش واحد في سعر البيع، بحسب تحديث موقع البنك، وترصد جريدة “المال” في تقريرها التفصيلي اليومي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، حسبما توضح شاشات التداول اللحظية في فروعها المنتشرة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.47 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.47 جنيه للشراء، 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.49 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي: 6.33 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.45 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.47 جنيه للشراء، 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.47 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 6.31 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.27 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.42 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.46 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 6.43 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.