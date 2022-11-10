سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-11-2022 في بداية تعاملات البنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المركزي المصري مع بداية تعاملات الخميس 10-11-2022 البنكية، مستوى مستقر: 6.47 جنيه للشراء، 6.49 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة السعودية في البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصرفي، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية، ومواقع البنوك الرسمية، حيث شهد ارتفاعًا بمقدار قرشٍ واحدٍ بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد: 6.27 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 6.31 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 6.46 للشراء، 6.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 6.45 للشراء،6.49 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري: 6.32 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 6.43 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 6.43 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 6.41 للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 6.46 للشراء، 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 6.46 للشراء، 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 6.48 للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي مصر: 6.48 للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 6.31 للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 6.43 للشراء، 6.49 للبيع.