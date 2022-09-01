سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-9-2022 في نهاية التعاملات

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-9-2022 على استقراره أمام الجنيه المصري، في نهاية التعاملات البنكية في أغلب البنوك، وأشار البنك المركزي المصري في تحديثه الأخير عبر موقعه الرسمي إلى أن الريال السعودي سجل 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة السعودية، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، على نحو ما تظهره البيانات الصادرة عن مواقعهم الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، إلى 5.11 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، 5.05 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 5.06 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر، إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، 4.95 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.