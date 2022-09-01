سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-9-2022 في بداية التعاملات البنكية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-9-2022 استقرارًا نسبيًّا؛ حيث وصل في البنك المركزي إلى 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع في بداية التعاملات البنكية اليومية، ويستعرض موقع «جريدة المال» متوسط سعر العملة السعودية في عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة داخل الجهاز المصرفي المصري، ووفقًا لما تظهره شاشات التداول اللحظية، ولم يتحرّك سعر الصرف في أي من البنوك في التقرير التالي أمس الأربعاء بنهاية التعاملات إلا بمقدار قرش واحدٍ سواء للبيع أو للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المصرف العربي الدولي

واستقر سعر الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 4.97 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 5.05 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.11 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري، إلى 4.98 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى CIB 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وجاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.