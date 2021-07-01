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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-7-2021 في البنوك المصرية

الريال عند 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع بـ"التجاري الدولي"
منى صلاح 10:41 ص, الخميس, 1 يوليو 21 10:41 ص, الخميس, 1 يوليو 21

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استهلّ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الخميس، 1-7-2021، بالتداول عند مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفقًا للمعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي عن سعر الريال السعودي، أمس الأربعاء. فيما تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال مقابل الجنيه في تقرير يومي لها، داخل عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، 0.27 دولار، صباح اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، في مستهلّ التعاملات.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أما بالنسبة إلى البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول بالسوق المحلية، فقد سجل سعر الريال مقابل الجنيه، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

فيما شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

ريالات-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وتستعرض منصة المال الإلكترونية مستويات مختلفة لسعر صرف عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، في عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، كالآتي:

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سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك المشرق، صباح اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

كذلك شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستويات 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المتحد، بحسب شاشات التداول اللحظي داخل فروعه المختلفة.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووفقًا لآخِر التحديثات، يعرض سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي، بمستهلّ تعاملات اليوم الخميس.

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بقلم منى صلاح

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