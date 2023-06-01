سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل العملة المحلية بختام التعاملات

قدمت ماكينات الصراف الآلى والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الخميس 1-6-2023 ، مقابل الجنيه المصري، وجاء متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية وفقا لما ورد بموقع البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، ومن خلال التقرير التالي ينشر موقع جريدة «المال» عرض لسعري الشراء والبيع للعملة السعودية وفقا للتحديث الأخير لمواقع البنوك المحلية والأجنبية على شبكة الإنترنت.

جاء سعر الريال السعودي اليوم بموقع بنك الكويت الوطني على شبكة الانترنت: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي بموقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الإنترنت إلى: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية فى البنك الأهلى المصرى

ورصد موقع البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودي : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وقدم الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر الريال السعودي بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وقُدر سعر

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك القاهرة

في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف عربي الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي بقيمة: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وطُرح سعر الريال السعودي في المصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر 8.11 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الأهلي الوطني

وشهد سعر

اليوم ثباتا في بنك قطر الأهلي الوطني بقيمة: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.