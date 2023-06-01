سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

اليوم الخميس 1-6-2023 مقابل الجنيه المصري على استقراره في الشراء والبيع خلال مستهل التعاملات البنكية بآخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة السعودية، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك البركة

طرح سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

عرض سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

شهد سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.