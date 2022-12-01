سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-12-2022 استقرار سعري الشراء والبيع، مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، ووصل إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى أسعار عملة دولة السعودية، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامى

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، سجل أمام الجنيه المصرى، 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك أبو ظبى التجارى

وحقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصرى، 6.37 جنيه للشراء، و6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه المصرى 6.52 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى فوصل إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى بــ 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

شهد سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى 6.33 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلى القطرى

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصرى 6.47 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى حقق 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصرى، 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الاهلى الكويتى

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر الريال السعودي في البنك الاهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى بــ 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى فشهد 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإستثمار العربى، أمام الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.