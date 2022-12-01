سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-12-2022 مقابل الجنيه المصرى، في الشراء والبيع في بعض البنوك، وارتفع قرشا واحدا في البعض الآخر، مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية، وسجل 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، وفقا للتقرير الأخير لـ البنك المركزي المصري الصادر لمتوسط أسعار صرف العملات، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصرى، 6.47 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في ميد بنك

وسجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصرى، 6.33 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصرى، 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى فوصل إلى 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلى الكويتى

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى، 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وقدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى بــ 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلى المصرى

أما سعر الريال السعودي في البنك الاهلى المصرى، أمام الجنيه المصرى فشهد 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي، مقابل الجنيه المصرى، 6.52 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى، 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصرى وصل إلى 6.37 جنيه للشراء، و6.55 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الإستثمار العربى

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وقدر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصرى بــ 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى

أما سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصرى فشهد 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.