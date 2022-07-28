سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بداية المعاملات 28-7-2022

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، في مقابل الجنيه المصري، سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة بالسوق المحلية، بحسب تقرير البنك المركزي المصري عن متوسط سعر الصرف، وما أظهرته شاشات التداول اللحظية بالبنوك، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا بسعر الريال السعودي اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 5.02 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل في البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

في بنك المصرف المتحد، وصل الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

في البنك الأهلي القطري QNB، وصل سعر الريال السعودي إلى 4.98 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سعر 5.00 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي،إلى 4.90 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك EGBANK

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك إيجي بنك 5.01 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر عملة السعودية أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني NBK إلى 4.89 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

حقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك قناة السويس، سعر 5.00 جنيه للشراء، 5.05 جنيه للبيع.