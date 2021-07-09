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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 9-7-2021 في البنوك المصرية

الريال يعرض عند 4.1 و4.2 بفروع "أبو ظبي الإسلامي"
منى صلاح 10:27 ص, الجمعة, 9 يوليو 21 10:27 ص, الجمعة, 9 يوليو 21

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استهل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، 9-7-2021، تعاملاته أمام الجنيه المصري، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بالتداول قرب مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري أمس الخميس، على موقعه الرسمي فيما يخص سعر الريال اليوم، وتنقل منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي في تقرير يومي، داخل عدد من البنوك الرئيسية، الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يتداول سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار، خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم، الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، سجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم، الجمعة.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعند 4.17 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سع الريال السعودي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من جيث الأصول، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة، جاء سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بالشركة المصرية للصرافة، ذراع بنك مصر الصيرفي.

الريال السعودي-في مواجهة العملات الأخرى

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وتنقل منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، داخل عدد من البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الاسلامية، خلال الفترة الصباحية للتداول، كالآتي

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سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

عند 4.15 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، افتتح سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري، تعاملات اليوم بفروع البنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

فيما شهد سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، مستويات 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك كريدي أجريكول، صباح اليوم، الجمعة.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ويعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.10 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل شبكة فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي، بالتعاملات الصباحية.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، ببنك فيصل الإسلامي، خلال فترة التعاملات الصباحية.

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بقلم منى صلاح

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