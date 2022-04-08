سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-4 -2022 في البنوك المصرية

أظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8 إبريل مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الاسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.856 جنيه للشراء، و4.882 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد عند 4.71 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

كما استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.74 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

كما وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري .

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

كما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر