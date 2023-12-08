سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 مقابل الجنيه

حافظ سعر اليوم الجمعة 8-12-2023، أمام نظيره الجنيه المصري،بنفس المستويات التي عرضتها البنوك العاملة في السوق المحلية داخل فروعها ومواقعها الإلكترونية أمس الخميس، بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري في أيام الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر، ليصل متوسط صرف عملة المملكة العربية السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل القطاع المصرفي، وجاء اخر تحديث داخل البنوك عند مستوى:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل نظيره الجنيه على الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

جاء سعر مقابل نظيره الجنيه على الموقع الرسمي لبنك كريدي أجريكول عند مستوى 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني إلى 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لبنك قطر الوطني الأهلي مستوى 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

كما حافظ سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه على الموقع الرسمي لبنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري على الموقع الرسمي لبنك أبو ظبي التجاري مستوى 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الريال السعودي اليوم مقابل نظيره الجنيه على الموقع الرسمي للبنك المصري الخليجي عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.