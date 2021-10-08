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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-10-2021 في البنوك المصرية

بنك فيصل يعرض السعر الأقل للريال السعودي
‫محمود الصباغ‬‎ 9:44 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 9:44 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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على نفس مستويات الأربعاء جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية،نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، بمناسبة الإجازة الاسبوعية للقطاع ،ليسجل المتوسط عند 4.176 جنيه للشراء، و4.202 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

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الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة.

وبحسب التحديثات الاخيرة للعملات داخل البنوك جاء سعر الريال أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

واستقرت اسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده على نفس مستويات أول أمس إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بنفس مستويات أول أمس استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وتعرض فروع بنك HSBC سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

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سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

وفيما يخص اخر تحديث للعملة استقر سعر صرف الريال ببنك المصرف المتحد عند مسجلًا 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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