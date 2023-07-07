سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7-7-2023 مقابل الجنيه

يواصل سعر

اليوم الجمعة 7-7-2023 الحفاظ على مستوياته المعروضة بشاشات التداول والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، مقابل العملة المصرية.

وقد بلغ متوسط عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، حسبما ورد في آخر بيان صادرعن البنك المركزي المصري، بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع جريدة «المال» تقرير بأسعار العملة السعودية تحديث لأسعار العملات على شاشات التداولات اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه داخل بنك القاهرة، مقابل العملة المصرية، قيمة 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه داخل ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 7.98 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي داخل بنك سايب، بخسب البتحديثات الأخيرة مقابل العملة المصرية، 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الريال السعودي بفروع بنك كريدي أجريكول مصر، أمام الجنيه المصري 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داحل بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المصرية، عند 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

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سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

، مقابل العملة المصرية، عند 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

عرضت فروع بنك القناة وقناة السويس سعر الريال السعودي بقيمة 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدوليبلغ

بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي، العملة المصرية، 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

في اخر تحديث لسعر الريال السعودي، وصلب بالبركة، أمام الجنيه عند مستويات عند 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عرضت فروع البنك الأهلي المصري سعر

اليوم، مقابل العملة المصرية، عند 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.