سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5-8-2022 أمام الجنيه

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 استقرارًا نسبيًا، بحسب ماكينات الصرف الآلي، ووفق آخر تعاملات أمس الخميس بالبنوك، نظرًا لبدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، وبلغ سعر الريال في البنك المركزي المصري حسب آخر تحديث، 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، ويقدم موقع “جريدة المال” استعراضًا لأسعار العملة السعودية، وفق آخر تحديث بالبنوك وماكينات الصرف، وبعض شركات الصرافة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك قناة السويس 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى 5.06 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع، وفق ماكينات الصرف الألي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري إلى 5.03 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، وفق ماكينات الصرف الألي.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري إلى 5.08 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وفق ماكينات الصرف الألي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 4.95 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.