سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الجمعة 5-5-2023 مقابل الجنيه المصري قدرته على مواصلة استقراره في سوق الصرف المصرية، على الرغم مما شهدته عملات أخرى أجنبية وعربية، وأكدت العملة السعودية قدرتها على الاستقرار على مدار أكثر من شهر ونصف، وسجلت في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، بحسب متوسط الصرف في البنك، فيما ترصد جريدة المال حركة صرف العملة السعودية في البنوك.

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر، 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة، 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، إلى 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

حقق سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر

اليوم في المصرف العربي الدولي، إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.