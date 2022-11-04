حافظ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4-11-2022 أمام الجنيه المصري على استقراره، في أول أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر، بعد تحرك سعره مساء الخميس صعودًا بمقدار قرشين في سعريّ الشراء والبيع، وأفاد البنك المركزي المصري أن سعر العملة السعودية أمام العملة المصرية سجل 6.43 جنيه للشراء، و6.46 للبيع، وفق ما أظهره موقع البنك، وتستعرض جريدة المال في سطور أسعار العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.41 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.42 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي: 6.28 جنيه للشراء، 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.45 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.42 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.42 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 6.34 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.24 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.38 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 6.38 جنيه للشراء، 6.46 للبيع.