سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر
ذكر بنك بلوم مصر، أن سعر الريال السعودي بلغ: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري
أوضح موقع البنك الأهلي القطري أن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري سجل: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك
سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.97 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق
بلغ سعر الريال السعودي في بنك المشرق أمام الجنيه المصري: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك سايب
أظهر مؤشرات سعر الصرف في بنك سايب، تسجيل الريال السعودي سعر: 8.09 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول
حافظ سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول على سعر صرفه أمام العملة المصرية مسجلًا: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية
سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية
قدّر بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي بـ: 8.20 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك مصر
حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
قال بنك البركة إن سعر