سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا أمام العملة المصرية في بداية العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، فيما سجلت العملة السعودية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، وتقدم جريدة المال في هذا التقرير التفصيلي اليومي رصدًا لحركة صرف العملة السعودية في البنوك وبعض المصارف العاملة في مصر.

ذكر بنك بلوم مصر، أن سعر الريال السعودي بلغ: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

أوضح موقع البنك الأهلي القطري أن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري سجل: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.97 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق

بلغ سعر الريال السعودي في بنك المشرق أمام الجنيه المصري: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك سايب

أظهر مؤشرات سعر الصرف في بنك سايب، تسجيل الريال السعودي سعر: 8.09 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول على سعر صرفه أمام العملة المصرية مسجلًا: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

قدّر بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي بـ: 8.20 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

قال بنك البركة إن سعر

اليوم وصل إلى: 8.03 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.