سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

وصل سعر
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك مصر
بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية
وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية إلى: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد
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سعر صرف العملة السعودية في بنك بلوم مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي القطري
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي إلى: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.20 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي
قدّر مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي بـ: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
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