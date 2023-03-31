سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الجمعة 31-3-2023 أمام الجنيه المصري في العطلة الأسبوعية لمتوسط سعر صرف 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري، والذي قررت لجنة السياسة النقدية به، أمس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%. والتقرير التالي تستعرض فيه جريدة المال حركة أسعار صرف العملة السعودية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية إلى: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

حقق سعر

سعر صرف العملة السعودية في بنك بلوم مصر

في المصرف المتحد سعر: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي إلى: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.20 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

قدّر مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي بـ: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر

اليوم في بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.