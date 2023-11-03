سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3-11-2023 أمام الجنيه

أظهرت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية استقرار سعر اليوم الجمعة 3-11-2023 أمام الجنيه على نفس مستويات الخميس الماضي، نتيجة عطلة القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر العملة السعودية 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته الرسمية المختصة بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

استقر سعر الريال السعودي اليوم ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية عند 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه داخل الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية عند 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

على نفس مستويات أمس جاء سعر أمام الجنيه المصري ببنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية داخل مواقع بنك التنمية الصناعية 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه داخل فروع البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر وحدة النقد السعودية في البنك المصري الخليجي

عرض البنك المصري الخليجي سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه المصري بموقع بنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك المصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية داخل الموقع الرسمي لبنك QNB إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر داخل بنك مصر عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.