سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29-7-2022

وصل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري، إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.05 للبيع، حسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري حتى نهاية تعاملات أمس الخميس، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميْ الجمعة والسبت، وبحسب ماكينات الصراف الآلي وعدد من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا عن أسعار صرف الريال السعودي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وذلك في البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 5.04 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

حقق الريال السعودي في البنك الأهلي القطري ، سعر 4.98 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، حسبما توضح ماكينات الصراف الآلي.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سعر 5.00 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الريال السعودي بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 4.90 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني وصل سعر الريال السعودي إلى 4.89 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 5.00 جنيه للشراء، 5.05 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

في بنك بلوم مصر، بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه 5.02 جنيه للشراء، 5.05 جنيه للبيع