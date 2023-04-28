سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وذلك الاستقرار شهدته العملة السعودية طوال أكثر من شهر في غالبية البنوك بشتى قطاعاتها الحكومية، والخاصة، والعربية، والأجنبية، فيما سجلت عملة المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، بحسب ما أوضحه موقع البنك.

سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي اليوم أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

سعر

اليوم أمام العملة المصرية في ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.