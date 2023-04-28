سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب
سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي
سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي اليوم أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك القاهرة
سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في ميد بنك
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